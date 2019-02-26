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بالفيديو.. رد فعل بعض من أبناء غير السعوديين بعد تعديل حالاتهم على ” ابشر “

بالفيديو.. رد فعل بعض من أبناء غير السعوديين بعد تعديل حالاتهم على ” ابشر “
علي القحطاني(صدى):

أعرب عدد من المولودات لأم سعودية وأب غير سعودي، أو متزوجات بمواطنين، عن سعادتهن بعد التغييرات التي طرأت على حالاتهن ومسمياتهن على نظام ” أبشر ” .

وأوضحت النساء خلال حلقة برنامج ” داود الشريان ” ، أنهن دخلن على تطبيق ” أبشر ” ، ووجدن أن مسمياتهن تغيرت من ” الخدم ” أو العمالة المنزلية إلى مسمى ” تابعين ومكفولين غير سعوديين ” .

وقدمن الشكر لإدارة الجوازات والمسؤولين، حيث أوضحت إحداهن أنها مواطنة سعودية متزوجة بأجنبي، وكانت تعاني من كونها مسجلة في قائمة ” الخدم ” بأبشر.

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