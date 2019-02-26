بالفيديو.. تعليق رئيس ” الغذاء والدواء ” على أكل الجراد

حمود العنزي(صدى):

علق رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، على أكل الجراد ، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية ووزارة البيئة والمياه والزراعة يتأكدون من أن المبيدات الحشرية لا تؤثر على الجراد.

وبسؤال رئيس هيئة الغذاء والدواء خلال برنامج ” في الصورة ” عن ما إذا كان الجراد الموجود بالسوق حاليا آمن أم لا، أجاب بأنه بحاجة للتأكد أولا.

وفي سياق آخر، كان الجضعي قد تحدث عن احتواء الأرز على نسبة من الـ ” زرنيخ ” عالية وضارة بالصحة، قائلاً: ” نستهلك كميات كبيرة للغاية من الأرز، وبالفعل وجدنا في بعض المنتجات احتواء الأرز على الزرنيخ، والذي يجب أن يكون بنسبة 200 فقط، كما هي مسجلة عالمياً ” .

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