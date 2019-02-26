بالصور.. مدرسة تفاجئ عاملها بحفل بعد رمي ” البيض ” بعينه

عادل الحربي(صدى):

حضرت مدرسة ابتدائية بالرياض، حفلا مفاجئا لعاملها الآسيوي، بعد تعافيه من إصابة تعرض لها بعد رميه بالبيض من قبل عدد من الشبان خارج المدرسة.

وكان العامل ، قد تعرض للإصابة خلال قيادة دراجة نارية، حيث مرّ به شباب على سيارة بالجهة المقابلة ورموه بالبيض ووقعت في عينه.

ومكث العامل عدة أيام لا يرى فيها، ومع الوقت تحسنت حالته، لتقوم المدرسة بمفاجأة له حفلة وهدايا بإشراف قائد المدرسة.