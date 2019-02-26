رئيس النصر السابق يتكفل بحفل اعتزال محمد السهلاوي
أعلن رئيس نادي النصر السابق الأمير فيصل بن تركي، عن تكفله بحفل اعتزال لاعب النصر محمد السهلاوي.
وقال الأمير فيصل: ” محمد السهلاوي بقي في نادي النصر أو لم يبقى فإسمحوا لي يا جماهير العالمي سأتكفل باعتزاله أسطورة من أساطير نادي النصر ” .
يذكر أن إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، قد وقعت على مخالصة مع السهلاوي، لينتهي ارتباط اللاعب بالنادي رسمياً.
وكان السهلاوي قد انضم لصفوف النصر قادماً من القادسية منذ عام 2009 الماضي، لتنتهي مسيرته مع العالمي بعد 10 سنوات قضاها داخل أروقة النادي.
زائر[ عدد التعليقات: 3089 ] نشر منذ 55 دقيقة
اخاف مثل اعتزال ماجد عبدالله ما عطيته فلوسه والدخل من الاعتزال
alfahd42[ عدد التعليقات: 21548 ] نشر منذ 45 دقيقة
الله يوفقه ويستر عليه له موسمين بدون مستوى
مشكور كحيلان ماتقصر مع كل من خدم النصر والسهلاوي يستاهل التكريم