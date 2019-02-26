بالفيديو.. السند يوضح مشروعية كشف وجه الميت عند وضعه في القبر
أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عدم وجود مشروعية في كشف وجه الميت عند وضعه في قبره.
وأكد السند خلال برنامج ” يستفتونك ” وأنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.
وقال: ” لا يلزم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر، يكفي فك العُقَد الموجودة على الكفن عند الرأس والوسط، وعند القدمين، ولا داعي لكشف الوجه ” .
وأضاف السند : ” لو كُشف الوجه فلا حرج، لكن لم يرد ما يدل على مشروعية كشف الوجه للميت عند وضعه في القبر ” .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66718 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ، منكم نستفيد طال عمرك .. آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 21548 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يجزاك خير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 12594 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحم موتانا وموتى المسلمين ونسآله حسن الخاتمه