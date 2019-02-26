بالفيديو.. السند يوضح مشروعية كشف وجه الميت عند وضعه في القبر

علي القحطاني(صدى):

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عدم وجود مشروعية في كشف وجه الميت عند وضعه في قبره.

وأكد السند خلال برنامج ” يستفتونك ” وأنه لا يعلم دليلاً على مشروعية ما يفعله بعض الناس من الحرص على ذلك، لا من جهة الإيجاب، ولا من جهة الاستحباب.

وقال: ” لا يلزم كشف وجه الميت عند وضعه في القبر، يكفي فك العُقَد الموجودة على الكفن عند الرأس والوسط، وعند القدمين، ولا داعي لكشف الوجه ” .

وأضاف السند : ” لو كُشف الوجه فلا حرج، لكن لم يرد ما يدل على مشروعية كشف الوجه للميت عند وضعه في القبر ” .

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