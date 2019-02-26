عقب لقاء الوصل..عبد الله بترجي: التحكيم كان مؤسف

نواف السالم(صدى):

أعرب رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي، عن عدم رضاه عن التحكيم في البطولة العربية، واصفًا إياه بـ ” المؤسف ” .

وقال بترجي في تصريح له عقب لقاء لقاء الأهلي والوصل الإماراتي : ” تضررنا من الحكم في لقاء الذهاب امام الوصل واليوم أيضاً، وانا اقول هاردلك للحكم ” .

وأضاف: ” خضنا مباراة صعبة فالوصل فريق كبير مهما كان مستواه في الدوري المحلي، مواجهتنا أمام الهلال ستكون قوية لأنه منافس قوي وشرس ولكننا سنقوم بترويضه، كأس زايد للأندية الأبطال بطولة مهمة بالنسبة لنا ونسعى لتحقيقها ” .

وتأهل الأهلي لنصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على الوصل الإماراتي 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ليصبح مجموع المباراتين 4-3، ليتأهل الأهلي لنصف النهائي.