فيديو صادم لفلة الجزائرية من داخل المستشفى

أميرة خالد(صدى):

صدمت الفنانة فلة الجزائرية متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر مقطع فيديو لها من داخل المستشفى.

وأوضح الفيديو فلة بوجه متورم وبه الكثير من الكدمات وهي ترقد على سرير المستشفى، معلقة: ” إلى كل ولاد الحركة أعداء وطني لو لم أكن في هذا الظرف الصحي “، ولم يمر سوى دقائق قليلة على نشرها لهذا المقطع، حتى تم حذف الفيديو من على حسابها على موقع ” إنستجرام “، إلا أن حسابات وناشطين تداولوا الفيديو فور نشره.

ويرجع السبب الذي أدى إلى دخولها للمستشفى هو خضوعها لعملية تجميل، حيث ردت فلة على أحد متابعيها، قائلة: ” ما تخافي ياعمري حنيت للنفخ باش وجعلكم فلتكم.. نحبك “، ولكن مديرة أعمال الفنانة الجزائرية وتدعى نوال، طمأنت الجمهور العربي على صحة الفنانة وأكدت أنها بخير وبعافية وأن الفيديو المتداول قديم ومنذ قرابة 10 أيام.

وقال نوال أن الفيديو تم نشره عن طريق الخطأ من قبل أحد الأشخاص وتم حذفه لأنه قديم ولعدم رغبة الفنانة فلة في أن يغطي هذا الفيديو على أغنيتها الجديدة والوضع العام في الجزائر ، وإن فلة الجزائرية كانت قد عملت سابقاً عملية تجميل في وجهها أدت إلى حدوث انتفاخ وتورم في وجهها كما ظهر في الفيديو المسرب.

وأكدت أن العملية التي أجرتها فلة مؤخرًا هي عملية تصحيحية لتأثيرات العملية السابقة، ونفت مديرة أعمال فلة الجزائرية أن تكون الأخيرة قد تعرضت لأي اعتداء نتيجة مواقف سياسية معينة أدى لدخولها المستشفى وظهورها في تلك الحالة الصحية التي بدت عليها في المقطع المسرب.