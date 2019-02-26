طفل يغادر المملكة ويصل إلى بانكوك بمفرده .. والسلطات التايلاندية تعيده

نايف السالم(صدى):

غادر طفل يبلغ من العمر ” 14 عامًا، المملكة ووصل إلى بانكوك، بمفرده دون وجود ولي أمر معه أو أحد أقربائه؛ حيث أعادته السلطات التايلاندية باعتبار أنه طفل.

وتمكَّن المراهق “من الوصول إلى جواز سفره، وعمل تفويض يسمح له بالسفر عبر حساب ” أبشر ” الخاص بوالده بعد معرفة الأرقام السرية، حيث غادر الطفل عبر مطار جازان إلى جدة، ومنها إلى خارج المملكة.

وتوجه والد الطفل إلى مطار الكويت عقب معرفته بسفر ابنه، وإعادته من قِبل السلطات التايلاندية، وقام باستلامه.