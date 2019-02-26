لؤي السبيعي: اختيار الحكام بـ ” معايير خاصة ” .. وهدفنا الخروج بالدوري لـ ” بر الأمان “

نواف السالم(صدى):

أكد لؤي السبيعي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على وضع معايير لاختيار الحكام في المباريات، مشدداً على السعي وراء إخراج دوري كأس الأمير محمد بن سلمان إلى بر الأمان.

وأشار السبيعي خلال تصريحاته الهاتفية لبرنامج ” الديوانية ” ، إلى أن المعايير التي وضعها مسئولي الاتحاد لإختيار الحكام في المباريات، تم تطبيقها بالفعل، وذلك للارتقاء بمستوى التحكيم في المملكة.

ووجه السبيعي الشكر إلى قصي الفواز قائلاً: ” شكراً على ما قدمه قصي الفواز، إنه لم يقصر ابداً وهدفنا إخراج الدوري إلى بر الأمان، وظهور الكرة السعودية بأفضل شكل ” .

الجدير بالذكر أن الهلال يعتلي صدارة المسابقة المحلية برصيد 52 نقطة، متفوقاً على النصر الوصيف برصيد 46 نقطة.