عبدالكريم الجاسر: الفواز شخصية خلوقة لكن الأخطاء كانت موجودة

ماجد محمد(صدى):

قال عبدالكريم الجاسر، إن القريبين من المؤسسة الرياضية كانوا يعلمون بأن هناك تغييرات في رئاسة اتحاد القدم.

وتابع ” الجاسر ” ، خلال استضافته في برنامج ” الوقت الأصلي ” ، أن الفواز شخصية هادئة وخلوق جدًا، لكن الأخطاء كانت موجودة.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، قدم استقالته من منصبه لظروفه الخاصة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم الاثنين، كما قدم عضوا مجلس الإدارة تركي الحقيل ويزيد التويجري استقالتهما من منصبيهما وذلك لارتباطاتهما العملية.

وسيتولى نائب رئيس الاتحاد لؤي السبيعي، مهام الرئيس حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للفترة المقبلة.