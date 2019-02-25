بالفيديو.. رئيس ” الغذاء والدواء ” يكشف حقيقة تلوث الآبار وأضرار البلاستيك في قوارير المياه

علي القحطاني(صدى):

نفى رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، تعرض مياه الآبار للتلوث الإشعاعي، وموضحاً حقيقة أضرار استخدام استخدام البلاستيك في قوارير المياه.

وقال الجضعي خلال ظهوره في برنامج ” في الصورة ” ، على قناة ” روتانا خليجية ” : ” لم تأتينا أي بيانات حول أي مخاطر إشعاعية تهدد آبار ومصادر المياه في المملكة ” .

وأضاف: ” في حال توفرت المعلومات التي تفيد بتعرض الآبار للإشعاعات الضارة، فلن ننتظر يوماً واحداً على بقاء هذه المنتجات في السوق، حفاظاً على صحة المواطنين ” .

وبشأن الأقاويل المنتشرة بشأن أضرار استخدام البلاستيك في قوارير المياه، عقب قائلاً: ” هذا سؤال مهم للغاية، ولكن لا توجد لدينا أي معلومة تثبت أن في استخدام البلاستيك في قوارير المياه ضرر معروف على الإنسان مقارنة بالزجاج . ”

وطمأن رئيس هيئة الغذاء والدواء، المواطنين بشأن المياة المعبأة المنتشرة في الأسواق، قائلاً: ” جميع أنواع المياه المعبأة الموجودة في السوق واحدة، لا فرق بينها، وكلها آمنة بمشيئة الله تعالى ” .