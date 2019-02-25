بالفيديو.. رئيس ” الغذاء والدواء ” يكشف حقيقة تلوث الآبار وأضرار البلاستيك في قوارير المياه
نفى رئيس هيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، تعرض مياه الآبار للتلوث الإشعاعي، وموضحاً حقيقة أضرار استخدام استخدام البلاستيك في قوارير المياه.
وقال الجضعي خلال ظهوره في برنامج ” في الصورة ” ، على قناة ” روتانا خليجية ” : ” لم تأتينا أي بيانات حول أي مخاطر إشعاعية تهدد آبار ومصادر المياه في المملكة ” .
وأضاف: ” في حال توفرت المعلومات التي تفيد بتعرض الآبار للإشعاعات الضارة، فلن ننتظر يوماً واحداً على بقاء هذه المنتجات في السوق، حفاظاً على صحة المواطنين ” .
وبشأن الأقاويل المنتشرة بشأن أضرار استخدام البلاستيك في قوارير المياه، عقب قائلاً: ” هذا سؤال مهم للغاية، ولكن لا توجد لدينا أي معلومة تثبت أن في استخدام البلاستيك في قوارير المياه ضرر معروف على الإنسان مقارنة بالزجاج . ”
وطمأن رئيس هيئة الغذاء والدواء، المواطنين بشأن المياة المعبأة المنتشرة في الأسواق، قائلاً: ” جميع أنواع المياه المعبأة الموجودة في السوق واحدة، لا فرق بينها، وكلها آمنة بمشيئة الله تعالى ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66695 ] نشر منذ 42 دقيقة
جزاك الله خير وبارك فيك .. طمنتنا ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11964 ] نشر منذ 36 دقيقة
جزاك الله خير وبارك فيك يا دكتور هشام .
فهد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 34 دقيقة
المشكله ليست في البلاستيك .المشكله في عملية تخزين العبوات وتعرضها للشمس اثناء توزيعها .
والسؤال لماذا معظم قوارير الادويه زجاج وليست بلاستيك بالرغم ان الادويه تخفظ في اماكن بارده .
حرارة الجو عامل مهم في تفاعل البلاستيك مع الماء .