بالصور.. ملاعب قطر مدفن العمال الهنود

طلال الضوي(صدى):

تتواصل الظروف غير الآمنة وموت العمال الهنود، أثناء تشييد ملاعب كأس العالم 2022، في قطر، حيث يعيش العمال الهنود في قطر العديد من المآسي والقصص اليومية المؤلمة، وطالبت وسائل إعلام هندية بحمايتهم.

وجاء ذلك بعد ما حدث في إبريل 2016 عندما توفي عامل بناء هندي يدعى ” غاليشوار براساد ” يبلغ من العمر 48، متأثرا بأزمة قلبية، في موقع بناء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وهناك العديد من العمال الهنود الذين يعملون في ظروف مشابهة مسيئة تهدد حياتهم.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن سفارة الهند في الدوحة، أن 761 عاملاً هندياً لقوا حتفهم في قطر خلال الفترة بين يناير 2014 و سبتمبر 2016، ومع ذلك لا تزال الحكومة القطرية لا تمارس الشفافية وترفض الكشف عن سبب الوفاة في معظم هذه الحالات.

وأكدت الصحيفة الهندية أن مسألة غياب حقوق العمال في قطر، قديمة وموثقة جيدا من قبل منظمة العفو الدولية و” هيومن رايتس ووتش “، حيث إن الحكومة القطرية لم تفعل ما يكفي لوقف الممارسات المسيئة والحد منها ومحاسبة المسؤولين.

وتابعت: ووفقا لتقارير مكتب المحاماة الدولي، أشارت قطر إلى أن عددا كبيرا من وفيات العمال كان بسبب ” السكتة القلبية “، وهو مصطلح عام ومبهم لا يحدد سبب الوفاة، وتجاهلت السلطات القطرية المطالب بتشريح الجثث أو إجراء فحوصات ما بعد الوفاة في حالة الوفيات ” المفاجئة ” المزعومة من قبل السلطات القطرية، وعلى الرغم من أن السلطات القطرية وعدت بإجراء إصلاحات عديدة، إلا أنه لم يتغير شيء على أرض الواقع.

ولم يتخذ المسؤولون القطريون خطوات ملموسة لحماية حقوق العمال، ويعد الاستغلال من المشاكل المنتشرة في قطر، وانتقل العمال الهنود إلى قطر من أجل دعم أسرهم، لاسيما وأنهم من خلفيات فقيرة، وذكرت الصحيف أنه ينبغي على الهند تضمين مخاوف العمال في جميع المناقشات الثنائية مع قطر، ويجب على الحكومة الهندية أن تطالب بإجراء تحقيقات في وفيات العمال وتوفير بيانات شاملة للجمهور.

وأكدت على ضرورة مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” من أجل حماية العمال من الاستغلال السيئ الموجود في قطر، ومن أجل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.