الأهلي يطيح بالوصل ويضرب موعداً مع الهلال في نصف نهائي كأس زايد

ماجد محمد(صدى):

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما تغلب على ضيفه الوصل الإماراتي 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إياب ربع نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ليصبح مجموع المباراتين 4-3، ليتأهل الأهلي لنصف النهائي.

تقدم الوصل عن طريق علي صالح، عقب مرور 38 دقيقة، ليمنح الضيوف التقدم في الشوط الأول.

وحاول الأهلي تعديل النتيجة، حتى نجح باولو دياز في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52، قبل أن يحسم سلمان المؤشر اللقاء لصالح الأهلي ويحرز هدف الفوز، في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

ويلتقى الأهلي بنظيره الهلال في لقاء سعودي خالص، فيما يواجه المريخ السوداني نظيره النجم الساحلي التونسي، في نصف نهائي البطولة.