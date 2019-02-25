رسمياً.. أحد ينهي التعاقد مع مؤمن زكريا

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي أحد، عن الاستغناء عن مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المصري السابق، بسبب عدم جاهزيته الفنية والبندية، لينتهي التعاقد بينهما بعد أسابيع قليلة من إتمام التعاقد بينهما.

قال سعود الحربي، رئيس نادي أحد، خلال تصريحاته الإذاعية، اليوم الاثنين: ” النادي قرر الاستغناء عن مؤمن زكريا، بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية ”.

وعن حقيقة إصابة نجم الأهلي السابق بأمراض مزمنة، قال: ” مؤمن لا يعاني من أي أمراض مزمنة كما زعم البعض، وكل ما قيل عن إصابته بأي مرض أو بضمور في العضلات، أو أنه يعاني من أزمة صحية تمنعه من ممارسة كرة القدم غير صحيح على الإطلاق ” .

واختتم: ” النادي سيتعاقد خلال الأيام المقبلة مع لاعب بدلاً من مؤمن زكريا ” .