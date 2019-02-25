رجل ينبت شعر على لسانه

لندن(صدى):

شفي مواطن بريطاني من مرض السرطان، وبعد ذلك نبت الشعر في لسانه وتعقدت قدرته على الكلام بعد العملية الجراحية.

وكان يعاني من مرض سرطان اللسان، لكنه أجرى عملية جراحية لاستئصال الورم وجزء من اللسان، وهو ما تحقق وشفي من المرض تماما.

وفوجئ لاحقا بأن الشعر آخذ ينمو على لسانه الأمر الذي تركه عاجزا عن الكلام، حيث كان الجراحون، في مستشفى حكومي لم يكشف عن اسمه، استأصلوا الجزء الذي يحتوي على الورم السرطاني من لسان مانسل، ولكي يتمكن من الكلام، قاموا بزراعة جلد انتزع من ذراعه في لسان الرجل.

ونسى الجراحين أن يعالجوا قطعة الجلد المستمدة من الذراع بواسطة أشعة ليزر لمنع نمو الشعر مجددا.

وقال مانسل إن الجراحين طلبوا منه أن يقوم بمعالجة نمو الشعر على اللسان في مستشفى خاص، أو أن يقص الشعر، لكنه أوضح أنه لا يستطيع تأمين معالجة الحالة في مستشفيات خاصة.