إلزام شركة وجبات سريعة كبرى بإزالة إعلان لها بعد تضليله المستهلكين

علي القحطاني(صدى):

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركة وجبات سريعة كُبرى بإزالة إعلان تضمّن خلو دواجنها من هرمون النمو.

وأوضحت الهيئة، أن الإعلان بهذه الطريقة فيه تضليل للمستهلك، إذ إنّ اللوائح الفنية السعودية الخليجية تنّص على خلو جميع أنواع الدواجن في المملكة من هرمون النمو.

في سياق آخر، كشفت الهيئة عن المعلومات التي ينبغي أن تكون على علبة الدواء قبل الشراء.

كما أصدرت تحذّيرا لمرضى السيلياك من استهلاك بعض منتجات حبوب الإفطار الخالية من الجلوتين للعلامة التجارية (EnviroKidz)، بسبب تجاوز محتوى الجلوتين الحد المسموح به في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالأغذية الخالية من الجلوتين (GSO 1021/2012).