بالفيديو.. أمن الدولة تحذر من تداول رسائل مسيئة للمجتمع
حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، من تداول رسائل مسيئة للمجتمع.
ونشرت الإدارة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “ تويتر ” ، قائلة: رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية.
وأضافت: وهم غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة. ولذلك فمن الواجب التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو.
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