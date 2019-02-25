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بالفيديو.. أمن الدولة تحذر من تداول رسائل مسيئة للمجتمع

بالفيديو.. أمن الدولة تحذر من تداول رسائل مسيئة للمجتمع
علي القحطاني(صدى):

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، اليوم الاثنين، من تداول رسائل مسيئة للمجتمع.

ونشرت الإدارة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “ تويتر ” ، قائلة: رسم صورة نمطية سلبية عن أي مجتمع أحد الأساليب الإعلامية التي ينتهجها الأعداء، والمحزن، حين يقوم بعض أفراد المجتمع المستهدف بتداول تلك الرسائل بحجة التسلية.

وأضافت: وهم غير مدركين للأبعاد الخفية وراء تلك الحملات الإعلامية المغرضة. ولذلك فمن الواجب التوقف عن تداولها حتى لا يكونوا أداة للعدو.


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