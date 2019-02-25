تعرّف على آلية التسجيل في حساب المواطن بعد وفاة الأب

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع وطريقة التسجيل بعد وفاة الأب ووجود الأم.

وأوضح البرنامج، أنه لا يشترط حذف حساب الأب، إذ بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية ” أرملة ” وإضافة الأبناء تابعين لها، وكذلك إضافة المستندات المطلوبة، التي تشمل صك حصر الورثة، أو صك ولاية، أو إثبات احتضان.

يذكر أن المتحدث باسم برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، كان قد بيَّن أن 44٪ من المواطنين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ15 ” شهر فبراير 2019م ” من حساب المواطن.

وقال القحطاني، إن أرباب الأسرة في الدفعة الـ15، بلغوا 2.2 مليون رب أسرة، وبلغت نسبة الذكور المستفيدين 93%، ونسبة الإناث المستفيدات 7%، مشيرًا إلى أن عدد المستقلين المستفيدين من دفعة شهر فبراير بلغ 1.4 مليون مواطن؛ نسبة الذكور منهم 47%، ونسبة الإناث 53%.