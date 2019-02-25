طالب يلقى حتفه أثناء أدائه الصلاة داخل مدرسته في رنية

عبد العزيز القثامي(صدى):

لقى طالب حتفه أثناء أدائه صلاة الظهر داخل مدرسته في محافظة رنية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف.

ونعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الطالب عبر موقعها الرسمي، قائلةً: “ تنعى إدارة تعليم الطائف الطالب سعيد راشد بديوي بالصف الأول متوسط بمتوسطة تحفيظ القرآن برنية والذي وافاه الأجل المحتوم اليوم بعد تعرضه لحالة إغماء أثناء أداء صلاة الظهر ونقل للمستشفى.. نسأل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. “