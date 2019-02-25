المرور يحذر من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق

نايف السالم(صدى):

حذرت المرور، اليوم الاثنين، السائقين والساقات من عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق.

وأكدت المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، على أن ذلك يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٣).

وفي وقت سابق أكد المرور على أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة النارية يعد مخالفة مرورية، حيث ناشد المرور المواطنين بعد إهمال الخوذة، قائلًا: ” لسلامتك لا تهمل ارتداء الخوذة. ”

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