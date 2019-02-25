” لم يتبقّ إلا شعاراتهم ” .. تحرير 40 كيلو من الحوثيين بصعدة (فيديو)

فهمي محمد(صدى):

أظهرت مقاطع فيديو، تحرير قرابة 40 كيلومتراً، من القرى والمزارع من المليشيا الحوثية الإيرانية بالقرب من معقل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في صعدة.

وقال موثق الفيديوهات إن أيام زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي قريبة جداً، حيث لم يتبقّ من أنصاره بالمواقع المحررة إلا شعاراتهم ” .

وظهر في مقطع فيديو متجولاً دون حماية بأسواق مديرية كتاف التي تشكل 55% من مساحة صعدة، حيث أنه استغلّ الفرصة وتواجد بداخل صالون للحلاقة بصعدة واصفاً إياها بـ ” حلاقة النصر.. حلاقة الطحن للحوثيين ” .