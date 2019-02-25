” الصحة ” تكشف حقيقة امتناع المصاب بالتهاب الكبد عن الزواج

عادل الحربي(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، حقيقة ما يتردد عن امتناع المصاب بالتهاب الكبد عن الزواج، مؤكدة أنه يمكنه الزواج بأمان.

وأشارت إلى أنه يتم إعطاء اللقاح للشخص السليم لرفع المناعة لزواج آمن، ومن ثم يتحول الفيروس من نشط إلى خامل بالعلاج لفترة مؤقتة، كما يتم تحصين الطفل المولود بلقاح للمناعة.

والتهابات الكبد هي مجموعة من الأمراض ذات سببيات متباينة تشترك بوجود التهاب خلالي حاد أو مزمن في الكبد، و يعدّ التهاب الكبد حاداً إذا استمر أقل من ستة أشهر ومزمناً إذا استمر أطول من ذلك.