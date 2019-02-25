بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة مناطق: ” تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من الرياض. ”
كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على الباحة، وعسير، وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66653 ] نشر منذ 10 دقائق
ربنا يريد بنا خير ,,