بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة مناطق: ” تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، والأجزاء الغربية من الرياض. ”

كما توقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على الباحة، وعسير، وجازان، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.