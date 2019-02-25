” لمولودها الأول “..ميغان ماركل تخضع لجلسة حناء عربية

لندن(صدى):

استقبلت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، وزوجها الأمير هاري، بالزغاريد والأهازيج الشعبية أثناء زيارتهما للمغرب، حيث أنها تعتبر الجولة الخارجية الأخيرة قبل أن تلد ماركل في الربيع طفلها الأول.

ونقشت فتاة الحناء على يد ميغان ماركل، قائلة: إن ميغان ماركل حامل في شهرها السابع، ونقش الحناء سيجلب لها ولمولودها الحظ السعيد.

وتأتي جلسة الحناء، ضمن حفل استقبال شهد حضور السفير البريطاني في المغرب توماس رايلي، وعدد من مسؤولين كبار بالمنطقة.