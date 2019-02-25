5 أفكار غير مكلفة طبقيها لتجديد المنزل

أميرة خالد(صدى):

يُعد التجديد في ديكورات البيت، وتغيير شكل الأثاث من وقت لآخر، يكسر ملل وروتين الحياة، ويجدد طاقة البيت، كما أنه يبعث على التفاؤل، ولذلك كثيرا ما نجد خبراء وعلماء النفس، ينصحون الأزواج بتغيير ديكورات البيت من وقت لآخر.

وتقدم خبيرة الديكور ياسمين محمود، في السطور التالية مجموعة من الأفكار غير التقليدية، وغير المكلفة، للتجديد في ديكورات البيت.

مدخل البيت

لأن مدخل البيت هو أول ما يجذب الناظر فور دخوله، لذلك ابدئي بتغيير شكله، ويمكنك الاستعانة في ذلك بالنباتات الخضراء التي تعمل على تدفق الطاقة الإيجابية، كما أنها تخطف النظر، وتشعر الداخل للبيت بالراحة النفسية.

قطعة صارخة اللون

يعتقد البعض أن الألوان المحايدة مملة بالنسبة للحوائط، ولكن حاولي مزجها مع قطع من الأثاث التي تحمل الألوان الصارخة، التي تجذب عين الناظرين فور دخول الغرفة، ويلقى عليها الضوء.

فيمكنك وضع كرسي كبير باللون البرتقالي، أو كرسي هزاز يتماشى مع سجادة بألوان صارخة.

الأشكال الهندسية

استخدام القطع الديكورية ذات الأشكال الهندسية تجعل الغرفة تبدو أكبر، لذلك احرصي على شراء بعض القطع الديكورية مثل الأباجورات، والطاولات الجانبية، بأشكال هندسية.

القطع الأثرية

حاولي وضع عدد قليل من القطع الأثرية، ولكن مع الحرص على أن تكون فريدة من نوعها، فالمقياس ليس بعدد التحف، ولكن بذوقها وشكلها المختلف اللافت للنظر.

فبدلا من وضع الكثير من اللوحات على الجدار، يمكنك اختيار قطعة كبيرة لكن فريدة من نوعها أو قطعة فنية مميزة.

الحمام

لا تهملي الحمام مهما كان صغيرا، فلا بد أن تحرصي على تزيين حمامك بطريقتك الخاصة، ويمكن للنباتات أن تكون طريقة رائعة لتجميل حمامك، كذلك مرآة فريدة من نوعها أيضا إضافة رائعة، ستبهر كل من يدخله.