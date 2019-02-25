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” الحصيني ” يحذر من طقس الجمعة: احتاطوا لأنفسكم

” الحصيني ” يحذر من طقس الجمعة: احتاطوا لأنفسكم
نايف السالم(صدى):

حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “ تسميات ” ، عبدالعزيز الحصيني، من طقس يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الحصيني: “ من يسأل عن السفر أو الكشتات أو المناسبات في الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ودول الخليج يوم الجمعة.. الأجواء غير مستقرة رياح وغبار ممكن أن تنقلب الأجواء في أي ساعة.. احتاطوا لأنفسكم. ”

وتوقع عبدالعزيز وجود فرصة تشكل عاصفة ترابية بنسبة 60% خلال هذا اليوم، كما توقع الحصيني في وقت سابق، نشاطًا للرياح المثيرة للغبار من خفيفة إلى متوسطة يوم غد الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.


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