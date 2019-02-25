حيل طبيعية لأسنان ناصعة البياض

أميرة خالد(صدى):

أكد أطباء في طب الأسنان ، أنه هناك عدداً كبيراً من الأشياء قد تؤذي شكل أسنانكِ كالكافيين وعدم العناية المنتظمة بالأسنان. كما أنّ عاداتنا اليومية البريئة قد تسبب مشاكل مثل ” الجير ” .

وتم الكشف عن لائحة بطرق طبيعية للتخلص من مشاكل الأسنان.

البيكنغ صودا أو الكاربونات

يُستعمل البيكنغ صودا كمقشر طبيعي وهو مستعمل في عدد كبير من العلاجات. اخلطي ملعقة صغيرة من البيكنغ صودا مع رشة من الملح وغمّسي فرشاتكِ الرطبة بها ومن ثم نظّفي أسنانك بها.

الالوة فيرة والغلسرين

لإعداد معجون أسنان طبيعي قوي، أنتِ بحاجة إلى : كوب من الماء – نصف كوب من البيكنغ صودا – ملعقة صغيرة من جلّ الألوة فيرة – 4 ملاعق صغيرة من الغلسرين – ملعقة صغيرة من زيت الحامض.

فرشي أسنانكِ بهذا المزيج وراقبي كيف ستصبح أسنانكِ أكثر بياضاً وإشراقة خلال دقائق فقط.

قشر الليمون

بعد تناول الليمون، افركي أسنانك بقشرته.. إنّها طريقة سهلة لتنظيف ميناء الأسنان. فهي ستبيّض أسنانكِ وتساعدكِ على تجنب تبقعات الأسنان وتحارب البكتيريا. بعدما تفركي أسنانك بها مدة دقائق، يكفي أن تغسلي فمكِ بالقليل من الماء.

بذور السمسم

يمكنكِ أن تأخذي حفنة من بذور السمسم وتمضغيها لدقائق ومن ثمّ تبصقيها من أجل تنظيف سريع لأسنانكِ ومن أجل إزالة الجير عنها. بعد ذلك استعملي فرشاة جافة لإزالة ما تبقى من بذور السمسم. يمكنكِ أن تستعملي هذا المقشر أيضاً لإزالة التبقّعات عن الأسنان.

ماسك الفيتامينات الخاص بالأسنان

إن وضع هريسة من الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين “C” على الأسنان طريقة سريعة لصنع معجونة للأسنان. يكفي ببساطة أن تهرسي البندورة مع الفريز والليمون ومن ثم تضعي هذه الهريسة أو المعجونة على أسنانك. انتظري مدة 5 – 6 دقائق ومن ثمّ تمضمضي بالماء. سيساعد هذا على قتل البكتيريا الموجودة في فمكِ وينعش رائحة فمكِ.

محلول الخل

هذا ليس أشهى محلول ولكنّه طبيعي 100% وهو ينظف أسنانك بدون أن يسبب أيّ ضرر:

– ملعقتان كبيرتان من الخل.

– ملعقة كبيرة من الملح.

– نصف كوب من الماء.

امزجي المكونات وتمضمضي بها. كرري الأمر لعدة أيام من أجل الحصول على أكبر تأثير إيجابي.