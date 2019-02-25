في أول مشاركة له كوزير للخارجية.. العساف يفاجئ السيسي بملاحظة (فيديو)

القاهرة(صدى):

تساءل وزير الخارجية إبراهيم العساف، أثناء الجلسة الختامية للقمة العربية الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ المصرية، عن عددٍ من النقاط.

و قال العساف إنها إن عدد من النقاط قدمت للفنيين؛ لتعديل البيان الختامي المشترك للقمة، ولم تتضمنها النسخة الموزعة على المؤتمرين.

ونقل فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ملاحظة العساف إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قائلًا : إن نقاطًا مقترحة من المملكة والإمارات والبحرين ولبنان، وصلت بالفعل إلى اللجنة الفنية، لكن الجانب الأوروبّي اقترح أن ” يقتصر البيان على وضعه الحالي.

وانطلقت، أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، المصرية، القمة العربية الأوروبية التي استمرت ليومين، حيث تعد الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كثيف من ممثلي الدول الأوروبية والعربية.