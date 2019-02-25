حصانة حمد بن جاسم تفتح النار ضده

طلال الضوي(صدى):

تسببت قضية قيام السفارة القطرية في لندن بتعيين حمد بن جاسم بوظيفة عادية، من أجل منحه الحصانة الدبلوماسية ليتمكن من التهرب من محاكمته في قضية الرشوة المالية الكبيرة التي تحصل عليها من بنك باركليز، في فتح النار ضد ” شيخ إتش بي جي. ”

وجاء ذلك خاصة بعدما تكشفت أدلة كثيرة حول تورطه واحتمال سجنه وفق القانون البريطاني، ونشرت الصحف البريطانية تقارير تحذر الحكومة من التستر على ” شيخ إتش بي جي ” الذي منح حصانة دبلوماسية شكلية للحماية من العقاب على جرائم بعضها جنائي يمكن أن يكون مصوغا للإفلات من إقرار العدالة بالمحاكم البريطانية.

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد أفلت بالفعل من المقاضاة أمام المحكمة العليا البريطانية في دعوى قام محامو فواز العطية، وهو مواطن بريطاني وناطق رسمي سابق باسم قطر، باتهامهم فيها لـ ” شيخ إتش بي جي ” باختطافه وتعذيبه.

وأشار توماس دي لا ماري، محامي فواز العطية، إلى أن الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، تولى منصبا شكليا كدبلوماسي في لندن بعد أن ترك مناصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية والخارجية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس صندوق الثروة السيادي القطري، ورئيس مجلس عدد من الشركات من بينها شركة قطر القابضة ليحمي نفسه من ادعاءات بجرائم جنائية اقترفها ضد موكلهم.

ويوضح المحامي دي لا ماري أن ” إتش بي جيه في الواقع لم يتول منصبه في السفارة، واصفا هذا التعيين بأنه ” عار ” .

ويقول: ” لم يذهب حمد بن جاسم قط إلى وزارة الخارجية (البريطانية)، كما لم يذهب أبدًا إلى سفارة لندن أو حتى حضر أي حفل استقبال أقامه السفير القطري. ”

وقال المحامي دي لا ماري أن الشيخ حمد بن جاسم يمضي وقته في متابعة صفقات تجارية شخصية، فيما يعد خرقا ومخالفة لشروط اتفاقية فيينا التي تحظر المشاركة في النشاط التجاري لتحقيق الربح الشخصي.

ويدعم المحامي دي لا ماري اتهاماته بأنه قدم في أوراق الدعوى التي قدمها للمحكمة العليا في بريطانيا عام 2016، ورقة تتضمن شهادة رسمية من بنوك بريطانية تشير إلى أن الشيخ حمد بن جاسم يستفيد من ملكية عدد من فنادق لندن الرئيسية، وأنه قام بشراء شركة نفط في لندن مقابل مليار جنيه إسترليني بينما هو يشغل منصبه الدبلوماسي المزعوم.

كما أن حمد بن جاسم، بحسب قول المحامي دي لا ماري، يمارس نشاطا تجاريا ضخما في بريطانيا وخارجها أيضا إذ قام بشراء ” حصص من أسهم بنك دويتشه الألماني واشترى متجر إلكورتي إنغليس الإسباني. ”

ويدلل المحامي دي لا ماري على صحة أقواله من أن الشيخ حمد بن جاسم لا يمارس أي نشاط دبلوماسي من خلال حساب إنستغرام الخاص به والذي يثبت أنه يقضي معظم وقته عندما لا يكون منشغلا بعقد صفقات في أيام العطل في أماكن متعددة مثل مراكش ومومباي وجزر المالديف.