أزمة إيكاردي مع إنتر ميلان في طريقها للحل

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن أزمة الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع إنتر ميلان الإيطالي في طريقها إلى الحل.

وأوضحت التقارير، أن النادي قدَّم عرضًا إلى اللاعب لتمديد تعاقده ولكنه يشمل شرطاً واحداً وهو تخفيض القيمة السوقية له من 110 إلى 80 مليون يورو، بعد أن فقد الأخير شارة قيادة الفريق.

يذكر أن تعاقد إيكاردي مع إنتر ميلان يمتد حتى عام 2021، ولكن الجانبين بدئا مفاوضات التجديد قبل بضعة أشهر.

في ذات السياق، أوضحت زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، واندا نارا، أنه لم يتواصل معها أي عضو من مجلس إدارة إنتر ميلان للتفاوض معها، والوصول إلى إتفاق بخصوص تمديد عقد زوجها.

وكانت قد وقعت بعض الخلافات بين إيكاردي وإدارة النادي الإيطالي، في ظل الركود والسكون الذي ضرب عمليات التفاوض بشأن العقد الجديد بين الجانبين، أسفرت في النهاية عن صدور قرار من الإدارة بحرمان نجم الأرجنتين من شارة القيادة، وهو ما رد عليه إيكاردي بقرار عدم السفر مع بعثة إنتر ميلان لملاقاة رابيد فيينا النمساوي في بطولة الدوري الأوروبي.