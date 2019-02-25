” بن عبيد ” يوضح سر ظاهرة السحب الغريبة بعدد من مناطق المملكة

الرياض(صدى):

أوضح الراصد الجوي سامي بن عبيد الحربي، سر الظاهرة الغريبة التي ظهرت في السحاب بعدد من مناطق المملكة، وخاصة المناطق الغربية قبل عدة أيام.

وأكد ” بن عبيد ” أن الظاهرة الغريبة التي ظهرت في المملكة تعرف باسم ” فولستريك ” ، وهي نادرة الحدوث، تتشكل كدوائر بيضاوية إلى حد ما وكأنها تلقت ضربة في المنتصف.

وأوضح الراصد الجوي أنها تحدث غالباً بسبب أن درجة حرارة الماء فيها تكون أقل من الصفر، لكنها غير متجمدة في الوقت نفسه، بسبب عدم وجود جزيئات التنوي الجليدي.

يذكر أن هذه الظاهرة قد تم رصدها قبل عدة أيام في مناطق مختلفة جنوب المملكة، وتم تداول صور لها على ناطق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يكشف تفاصيلها الراصد سامي الحربي.