تباع في المدارس.. إغلاق مستودعًا مخالفًا لإنتاج المكسرات والفشار (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

داهمت الفرق الميدانية بوزارة التجارة، مستودعًا غير مرخص يقوم بإنتاج مكسرات وفشار، وقامت بإغلاقه.

وأوضح مقطع فيديو، الماكينات والأدوات البدائية المستخدمة في عملية تصنيع وتعبئة المكسرات بطرق بدائية ولا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية.

وضبطت الفرق الميدانية، نحو 40 ألف منتج جاهز للتوزيع بداخل المصنع، عدد 7200 عبوة من المنتجات المرتجعة ومنتهية الصلاحية، فيما تم التأكيد أن هذه المنتجات تباع في المدارع.

وأشار مراقبو التجارة، إلى أنه ستتم مصادرة المضبوطات وإتلافها، وإغلاق الموقع واستدعاء صاحبه للتحقيق حول المخالفات المرصودة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية.