تطبيق تقنية الفيديو في مباريات نصف نهائي كأس زايد

ماجد محمد(صدى):

تقرَّر أن يتم تطبيق تقنية الفيديو في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بدءًا من نصف نهائي البطولة.

و اعتمدت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو بدءًا من نصف النهائي، إذ ستكون العاصمة تونس التي تحتضن النصف النهائي الأول بين الترجي والمريخ السوداني أول مباراة تطبق بها تقنية الفيديو بالبطولة.

ويواجه نادي الهلال اليوم الاثنين نادي الاتحاد السكندري المصري لحسم المتأهل إلى نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي النادي الأهلي الوصل الإماراتي لحسم المتأهل كذلك.

يشار إلى أن ناديي المريخ السوداني والرجاء البيضاوي كانا قد تأهلا إلى نصف النهائي، بعد فوزهما على مولودية الجزائر والنجم الساحلي على التوالي.