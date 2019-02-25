للجنسين.. وظائف شاغرة في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية، عن حاجتها لشغل وظائف شاغرة على مسمى أخصائي ثان، للرجال والنساء، في إدارة أمن المعلومات.

وتضمنت الشروط الآتي:

1. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:

• الحاسب الآلي، نظم المعلومات أو مايعادلها.

• أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

2. خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

3. التفرغ التام.

4. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

5. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

6. اجتياز المقابلات الشخصية.

وأوضحت أنه على الراغبين في التقديم من تنطبق عليهم الشروط المذكورة التقديم على هذه الوظيفة مع ضرورة إرفاق السيرة الذاتية كما أن آخر يوم للتقديم سيكون بعد اسبوعين من تاريخ الاعلان.

لمزيد من التفاصيل، والتقدم على الوظيفة، يمكن الدخول على الرابط :هنــــــــا.