وظائف شاغرة في مجموعة سدر للتجارة بمكة 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة سدر للتجارة والمقاولات عن توافر 67 وظيفة هندسية وحرفية وإدارية شاغرة بمكة المكرمة.

وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة هي مساعد مدير مشروع، مدير قسم الأعمال المدنية والمعمارية، مدير قسم الزراعة، مدير قسم أعمال التبريد والتكييف، مدير قسم الأعمال الميكانيكية، مدير قسم الأعمال الإلكترونية، مدير قسم الأعمال الكهربائية، مهندس تبريد وتكييف، مهندس ميكانيكي، مهندس كهربائي، مهندس شبكات حاسب آلي، مراقب مدني أو معماري، مراقب ميكانيكا تبريد وتكييف، فني تبريد وتكييف، مراقب ميكانيكي عام، فني ميكانيكي عام، فني كهرباء جهد منخفض، فني شبكات حاسب آلي، مدير قسم النظافة، مراقب نظافة، فني تبريد وتكييف، فني كهرباء جهد منخفض، فني شبكات هاتف، فني دهان، فني نجار، سباك، مساعد فني تبريد وتكييف، مساعد فني كهرباء.

ولفتت إلى التفاصيل والشروط من خلال الضغط على الرابط الآتي: هنا

وحول طريقة التقديم، أشارت إلى ضرورة إرسالالسيرة الذاتية وكافة الشهادات الدراسية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]