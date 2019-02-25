صورة تكشف حزن ” صلاح ” خلال استبداله في الدقيقة 97

نواف السالم(صدى):

أظهرت بعض ” الصور ” التي تم التقاطها لنجم ” ليفربول ” محمد صلاح، انهمار دموعه خلال استبداله في الدقيقة 97 من المباراة الأخيرة أمام ” مانشستر ” .

حيث ترجم المتابعين أن حزن ” صلاح ” جاء بسبب استبداله باللاعب ديفوك أوريجي، حيث أثارت الصور جدلا على مواقع التواصل بين داعمين له وبين آخرين منتقدين أدائه بالمباراة.

يُذكر أن مانشستر يونايتد كان قد فرض التعادل السلبي على ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، في قمة مباريات الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.