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بالفيديو.. ” ماي ” تبتعد عن السياسة وتلعب البلياردو بشرم الشيخ

بالفيديو.. ” ماي ” تبتعد عن السياسة وتلعب البلياردو بشرم الشيخ
القاهرة(صدى):

ظهرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، بإحدى مقاطع الفيديو وهي تلعب ” البلياردو ” مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بـ ” شرم الشيخ ” في مصر.

ولا يبدو أن ” ماي ” متمرسة في اللعبة، حيث يظهر أيضًا جافين بارويل، كبير مساعديها، وهو يحاول مساعدتها في ضبط العصا.

وجاء ذلك بعيدًا عن صخب القاعات المغلقة والمفاوضات والمداولات التي شهدتها ” القمة العربية الأوروبية ” في شرم الشيخ.

واختتمت اليوم أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت على مدى يومين بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.


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