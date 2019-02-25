إصابة مقيم بفيروس كورونا إثر مخالطته للمواشي في مكة

نايف السالم(صدى):

تعرض مقيم في مكة مخالط للمواشي للإصابة بفيروس كورونا، ومن جهتها، أوضحت الجهات المعنية أن حالته الصحية مستقرة.

ولفتت إلى أنه تم الكشف على جميع مخالطيه، وتبيّن أن وضعهم الصحي جيد.

ومن جانبها، طمأنت صحة مكة المكرّمة المواطنين:” رصدنا البلاغات للحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا أولاً بأول، وفحصها للتأكد من سلبيتها من المرض”؛ كما أشارت إلى الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية الخاصة والحكومية للتعامل مع الإصابات بالأمراض التنفسية، وفقاً لدليل الإجراءات المعتمد من مقام الوزارة.

وأبانت أنه تم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى؛ كالأمانة ووزارة الزاراعة، بعمل جولات دورية على مواقع تربية المواشي وأخذ المسحات الاحترازية اللازمة والتعامل وفقا لما يردها من نتائج وملاحظات.