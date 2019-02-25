بالفيديو.. رغم حملها.. ميجان ماركل تركض مسرعة تجاه طفلتين بالمغرب

لندن(صدى):

ظهرت دوقة ساسكس ميجان ماركل في إحدى مقاطع الفيديو وهي تركض بشكل مفاجئ مسرعة رغم حملها؛ للقاء طفلتين كانتا تقفان حاملتين العلم المغربي لاستقبالها.

وظهرت ” ميجان ” بالفيديو وهي تنحني للطفلتين وصافحتهما وتحدث إليهما؛ وهو ما أثار العديد من ردود الفعل الإيجابية على الفيديو.

وجاء ذلك خلال زيارة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للمغرب، حيث شارك الثنائي في حفل حناء شعبي في مدينة فاس، وعملت بعض النساء على رسم النقوش على يد ” ميجان ” .