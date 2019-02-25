بالفيديو.. رغم حملها.. ميجان ماركل تركض مسرعة تجاه طفلتين بالمغرب
ظهرت دوقة ساسكس ميجان ماركل في إحدى مقاطع الفيديو وهي تركض بشكل مفاجئ مسرعة رغم حملها؛ للقاء طفلتين كانتا تقفان حاملتين العلم المغربي لاستقبالها.
وظهرت ” ميجان ” بالفيديو وهي تنحني للطفلتين وصافحتهما وتحدث إليهما؛ وهو ما أثار العديد من ردود الفعل الإيجابية على الفيديو.
وجاء ذلك خلال زيارة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل للمغرب، حيث شارك الثنائي في حفل حناء شعبي في مدينة فاس، وعملت بعض النساء على رسم النقوش على يد ” ميجان ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45815 ] نشر منذ 41 دقيقة
الأوروبيات رشيقات مو مثل حريمنا
تقعد طايحة أربعين يوم كنه متفجر فيها لغم
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4260 ] نشر منذ 27 دقيقة
مدري اخوي قرني من فين تجيب دا الكلام بس صدقت