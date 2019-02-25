ثعبان يسافر لثلاث قارات داخل حذاء سيدة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

سافر ثعبان 15 ألف كيلومتر عبر ثلاث قارات من أستراليا إلى اسكتلندا داخل أمتعة سائحة؛ قد تم العثور على الثعبان المرقط غير السام في حذاء مويرا بوكسال، يوم الجمعة الماضي، بعد عودتها من عطلة صيفية في أستراليا.

ويعتبر العثور على الثعبان كان مفاجأة شديدة للسائحة، نظرا لأنها لم تكن تتوقع أن تعثر على ثعبان خلال إفراغ محتويات إحدى حقائبها عند العودة إلى اسكتلندا.

ولفت إلى أن الثعبان كان مختبئاً في حذاء بوكسال، والذي كان داخل الحقيبة.

وانتقل (الثعبان) من ماكاي (في أستراليا) إلى جلاسجو (في اسكتلندا) بدون أن يكتشفه أحد، الثعبان غريب على اسكتلندا كغرابة الثلج على كوينزلاند”.

وبدت في صور متداولة الثعبان قام بتغيير جلده خلال رحلته داخل الحذاء.