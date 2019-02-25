نوال الكويتية تلقب بالأميرة.. وأحلام تتغزل في إطلالتها المميزة

أبو ظبي(صدى):

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام عن إعجابها بإطلالة صديقتها الكويتية، التي تصالحت معها الشهر الماضي بعد خلاف لسنوات، حيث عرضت صورة لنوال على صفحتها الرسمية على تطبيق إنستجرام.

وتغزلت أحلام بنوال، قائلة: “يا رين أختي القمر”، ووصفتها بعبارة “رين” التي تعني باللغة الفرنسية “أميرة”.

ومن جانب آخر، قامت نوال الكويتية بمعايدة جمهورها الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت بكلمات مؤثرة، بعد نشرها مقطع فيديو وعلقت عليه: “كل عام وبلدنا بخير وبقلبنا أمل ومبروك عليكم”.

وكانت الفنانة الكويتية نوال اختارت إطلالة مميزة تشبه إلى حد كبير إطلالات النجمة أحلام التي تتميز بها، وذلك خلال حفلها الأخير ضمن إطار فعاليات مهرجان “فبراير” الكويت.