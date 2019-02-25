شرطة الكعكية تعثر على 85 ألف ريال مجهولة المصدر بحوزة مقيم في مكة 

نايف السالم(صدى):

فتحت شرطة الكعكية تحقيقا موسعا مع مقيم إندونيسي على خلفية عثور رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة بحوزته، على مبلغ مجهول المصدر.

وتفصيلا، اشتبه رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة في مركز الضبط الأمني بالشميسي بطريق “مكة- جدة” السريع في مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة مقيم إندونيسي.

وعثر على مبلغ قدره 85 ألف ريال مجهولة المصدر خلال تفتيش المركبة، وبسؤاله عن ملكيتها أو ما يثبت أي مصدر؛ لم يبرز ما يثبت ذلك؛ حيث جرى إعداد محضر بالحادثة، وتسليم المبلغ والشخص لشرطة الكعكية بحكم الاختصاص.