انقلب السحر على الساحر.. قطر تحاول التقرب من الكويتين بفيديو أثار غضبهم

طلال الضوي(صدى):

في ظل المقاطعة العربية التي يكابدها النظام القطري نظير دعمه للإرهاب، حاولت دويلة قطر التقرب من الشعب الكويتي من خلال إحدى شركات الاتصالات في قطر.

وقامت هذه الشركة بإعداد فيديو دعائي بمناسبة الأعياد الوطنية في الكويت، إلا أن السحر أنقلب على الساحر؛ حيث أثار الإعلان حالة من الغضب الشعبي بالكويت.

وتتضمن الفيديو الذي عرضته الشركة القطرية مشاهد اعتبرها متابعون تسيء للشعب الكويتي وتحاول إظهاره على أنه مجتمع الرقص، وهو ما دعا إلى تنظيم حملات مقاطعة للشركة.

وقررت الشركة على الفولا سحب الإعلان؛ وذلك بعد ما أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار محاولات النظام القطري للتقرب من الكويت؛ مستغلاً الاحتفال بالعيد الوطني في الكويت.