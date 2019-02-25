تعليق ناري من مدرب تشيلسي على واقعة تمرد الحارس كيبا

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب فريق تشيلسي، الإيطالي ماوريسيو ساري، أنه لا توجد مشكلة بينه وبين حارس الفريق كيبا أريزابالاغا، مبينا أن ما حدث بينهما أثناء مواجهة مانشتسر سيتي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية كان سوء تفاهم.

ولفت ساري:”كان هناك سوء تفاهم كبير، إذ اعتقدت أنه يعاني من إصابة ولكن بعد دقائق قليلة وجدت أن بإمكانه اللعب بشكل طبيعي.. كنت أرغب في الدفع بالحارس كاباييرو لأنني اعتقدت أن كيبا لم يكن في حالة جيدة، ولكنه كان يريد إخباري بأنه يمكنه اللعب، وبالفعل كان محقاً، ولكني أرى أنه عبر عن الأمر بطريقة سيئة، ولكنني تفهمت الأمر بعدما أخبرني به الطبيب فيما بعد”.

وحدثت هذه الواقعة قبل قليل من اللجوء لركلات الترجيح، عندما عانى كيبا من مشكلة عضلية، وحاول ساري تغييره، ولكن الحارس الإسباني رفض الخروج من الملعب مشيراً بأنه سيستمر في اللعب.

ونفى المدرب الإيطالي رغبته في الدفع بالحارس الأرجنتيني كاباييرو من أجل ركلات الترجيح، موضحا:”كان سيدفع به ظناً منه أن كيبا تعرض لإصابة”.