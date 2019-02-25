تعرف على حقيقة تعطل السيارات الفاخرة أكثر من السيارات الاقتصادية

أميرة خالد(صدى):

أعلنت مؤسسة “ويتش” لحقوق المستهلك في تقريرها السنوي عن أفضل السيارات اعتمادية (وهي السيارات قليلة الأعطال، وتتمتع بوفرة قطع الغيار بأسعار مناسبة، مع سهولة التصليح) في العالم، وجاء في التقرير أن السيارات الإقتصادية من الفئة الصغيرة التي لا يزيد سعرها عن 55 ألف ريال، أفضل وأكثر اعتمادية من السيارات في الفئة الفاخرة والتي يزيد سعرها عن 180 ألف ريال.

وكشفت المؤسسة في التقرير عدد من السيارات ذات الفئة الفاخرة التي تتعرض للأعطال بصورة أعلى رغم ارتفاع سعرها إلى أكثر من 225 ألف ريال، ومنها “بي إم دبليو” (الفئتين السابعة والخامسة) و”مرسيدس” و”إس كلاس” و”إي كلاس”.

كما جاء في التقرير أن 35% من السيارات الفاخرة تعرضت لأعطال مختلفة خلال الثلاث سنوات الأولى من شرائها، وهي تعد نسبة عالية جداً بين فئات السيارات المختلفة، وجاءت في المركز الثاني من حيث تراجع الاعتمادية السيارات الرياضية رباعية الدفع متعددة الاستخدامات، ووفقاً لتقرير المؤسسة أيضاً فإن زيادة الإنفاق على السيارات يعني احتمالات زيادة الأعطال.

في المقابل، ذكر التقرير أن السيارات الاقتصادية كانت على رأس قائمة السيارات الأكثر اعتمادية والأقل أعطالاً، ولا تزيد نسبة الأعطال في قطاعها عن 17%، ولا تقضي السيارة فترة إصلاح سنوياً تزيد على يوم ونصف اليوم فقط، مقارنة بـ3 أيام في القطاع الفاخر.

وأوضح تقرير “ويتش” عن الأسباب الرئيسية التي تسبب الأعطال في السيارات الفاخرة، وهي زيادة عدد التقنيات بها، وأن أكثر هذه التقنيات المعرضة للأعطال هي برامج الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم في وظائف السيارة، ونظم الترفيه، ونظم الملاحة الإلكترونية، ومن المشاكل الشائعة بها إقفال الأبواب ومحركات زجاج النوافذ والسقف والمرايا ونظم التحكم في العادم.