استدراج رجل وتصويره عاريا ينتهي بسقوط امرأة من الطابق الـ 11

دبي(صدى):

أقدمت امرأتين في دبي على ابتزاز ” رجل ” بعد استدراجه، حيث قاموا بسرقته بالإكراه وتصويره عاريًا، وهو الأمر الذي أسفر عن مصرع إحداهما بعد سقوطها من الطابق الـ 11 .

وعن التفاصيل، تواصل المجني عليه مع امرأة تعرض خدمات المساج، وحددت له عنوان شقة بإحدى البنايات، وحين دخل الرجل الشقة تعرض لهجوم مباغت من المرأتين.

واستطاعتا شلّ حركته وتقييده ثم نزع ملابسه، والتقطت إحداهما صوراً مخلة له مع الأخرى، ثم هددتاه بنشر تلك الصور على شبكات التواصل الاجتماعي إذا لم يذعن لهما ويعطيهما ما بحوزته من مال، فدفع لهما 1500 درهم.

وتمكن الرجل من تحرير نفسه وحاول الهروب، إلا أن إحداهما اعترضت طريقه فدفعها جانباً، فيما فرت الأخرى فأغلق الباب المؤدي إلى الخروج ونزع المفتاح، فخافت المرأة وحاولت الهروب من الشرفة فسقطت من الطابق الـ11 وماتت على الفور.

وتم إبلاغ الجهات الأمنية، حيث تمكنت الشرطة من القبض على الأخرى وأحالتها إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسها عامين والإبعاد، بعد إدانتها بتهم السرقة بالإكراه واحتجاز شخص وتهديده بانتهاك خصوصيته.