بالفيديو.. لحظة اعتداء مجرم على محامي بالضرب داخل قاعة المحكمة

واشنطن(صدى):

اعتدى مجرم في ولاية أوهايو الأمريكية بالضرب على محاميه داخل قاعة المحكمة، بعدما أصدر القاضي حكما بسجنه 47 عاما، تبعا لمجموعة من التهم الجنائية الموجهة إليه.

وتفصيلا، وجه المجرم، لكمة مباغتة إلى وجه محامي الدفاع، بعد أن تلا القاضي علنا الحكم الصادر، في حين صور أحد الحاضرين الحادثة كاملة.

وعلق المحامي على الحادثة، قائلا: “كنت على وشك أن أبلغ موكلي أنني أود لقاءه على انفراد، لنبحث فيما إذا كان بإمكاننا تخفيف الحكم القضائي، ولكن قبيل أن أتفوه بحرف، سمعت صوت اللكمة التي أصابتني”.

وظهر في مقطع الفيديو تدخل عناصر الشرطة للإمساك بالمجرم وإيقاف هجومه على المحامي، كما أسعف الأخير إلى المستشفى إثر تعرضه لارتجاج في الدماغ، ما سبب توجيه تهم إضافية إلى تشيسلتون.

واحتجز المجرم حبيبته تحت تهديد السلاح، مهددا بقتلها، كما أضرم النار عمدا في عقار سكني، الحادثة التي أدت إلى مواجهة مباشرة بينه وبين عناصر الشرطة.