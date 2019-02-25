5 أطعمة ممنوعة قبل النوم حفاظا على وزنك

أميرة خالد(صدى):

قالت دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية ، أن من أسوأ العادات الغذائية التي تزيد الوزن بشكل سريع هي تناول الأطعمة التي تؤثر في الوزن قبل النوم مباشرة، فلا يستطيع الجسم هضمها، فيحولها إلى دهون.

وتستعرض الدكتورة هدى ، أهم الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها قبل النوم بساعتين على الأقل، لأنها تتحول إلى دهون مخزونة بالجسم، دون أن تشعري بذلك.

المكرونة

لأنها مصدر غني بالكربوهيدرات، فهي ستتحول إلى دهون مخزونة بجسمك، عندما تتناولينها قبل النوم مباشرة.

البيتزا

تحتوي فطيرة البيتزا على دهون وكربوهيدرات، لذلك سيجد الجهاز الهضمي صعوبة في هضمها، إلى جانب أن الجسم سيحول مكوناتها إلى دهون مختزنة.

الحلويات

الأطعمة الدهنية والسكرية (خاصة الحلوى) يكون لها تأثير على موجات الدماغ، ويمكنها أن تؤدي إلى تعرضك للكوابيس، كما أنها تتحول بالكامل إلى دهون.

رقائق البطاطس

إياكِ وتناول رقائق البطاطس المقلية قبل النوم، فهي غنية بالدهون والكربوهيدرات التي تتحول سريعا إلى دهون مختزنة بجسمك، كما أنها تحتوي على كميات عالية من “الجلوتامات أحادية الصوديوم”، والتي تصيبك باضطرابات النوم.

اللحوم الحمراء

على الرغم من أنها مصدر جيد ومغذٍ للبروتينات والحديد، إلا أنها تحتوي على كمية من الدهون، مما يجعلها خطرا على وزنك عند تناولها قبل النوم مباشرة.