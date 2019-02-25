” الإعلام ” لـ المواطنين: أبلغوا عن المواقع المروجة للعملات الرقمية

الرياض(صدى):

ناشدت وزارة الإعلام المواطنين، بالإبلاغ عن المواقع الإلكترونية المروجة للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية.

حيث أوضحت الوزارة أن هذه الجهات تزعم أنها أنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة، مشيرة إلى أن ذلك مجرد إدعاء وأنه غير صحيح.

وقالت الوزارة: ” مواقع إلكترونية مروجة للاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية على شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، تزعم أنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة… غير صحيح، قم بالتبليغ عنهم ” .