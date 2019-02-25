مدرب ريال مدريد يوضح سبب عدم احتفال ” بيل ” بهدفه

ماجد محمد(صدى):

قام المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم سانتياغو سولاري، بالتقليل من أهمية عدم احتفال اللاعب الويلزي غاريث بيل بالهدف الذي سجله في المباراة، والتي فاز بها النادي “ الملكي ” على مضيفه ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني.

وعن ذلك، قال ” سولاري ” في تصريحات صحفية له: ” رأيت فقط كيف لعب وأنا سعيد بهذا.. لعب بشراسة فليحتفل اللاعبون بالأهداف بالطريقة التي تروق لهم ” .

وتابع: ” بيل كان سعيداً في غرفة خلع الملابس لأنه أحرز هدفاً، أنا سعيد بالشراسة التي أبداها خلال المباراة ” .